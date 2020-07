Paolo Sorrentino dirigerà il film Netflix È stata la mano di Dio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Netflix annuncia la collaborazione con Paolo Sorrentino per il film originale È stata la mano di Dio, che riporterà il regista nella sua Napoli. Come un fulmine a ciel sereno, Netflix ha appena annunciato la collaborazione con Paolo Sorrentino per il film originale È stata la mano di Dio che verrà girato a breve e riporterà il regista nella sua Napoli. "Sono emozionato all'idea di tornare a girare a Napoli, vent'anni esatti dopo il mio primo film" ha dichiarato Paolo Sorrentino. "È stata la mano di Dio è, per la prima volta nella mia carriera, un film intimo e personale, un romanzo di formazione allegro e doloroso. Sono felice di condividere questa avventura col produttore Lorenzo Mieli, la sua The Apartment e Netflix. La ... Leggi su movieplayer

