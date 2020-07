Opere strategiche, anche per Piero De Luca nessuna penalizzazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Dopo la Feneal Uil che proprio ai microfoni di Anteprima24 aveva chiarito il suo punto di vista sulle Opere strategiche, smentendo l’allarme della Cgil, anche il deputato salernitano del Partito democratico, Piero De Luca ha inviato una nota per fare chiarezza sull’equivoco enorme ingenerato nelle ultime ore. “Il decreto legge semplificazione non ha escluso alcuna opera infrastrutturale strategica del nostro territorio – ha detto Piero De Luca -. Salerno e la Regione Campania non risultano assolutamente penalizzate dal piano delle Opere strategiche contemplate nel DL Semplificazione. Evitiamo di alimentare confusione ed equivoci. È doveroso ... Leggi su anteprima24

