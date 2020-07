Liga 2019/2020: un gol di Suarez regala i tre punti al Barcellona e condanna l’Espanyol alla retrocessione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si chiude con il punteggio di 1-0 l’ultimo capitolo di un confronto che, almeno per un anno, non andrà in scena. Con la sconfitta maturata al Camp Nou, nel match valido per la trentacinquesima giornata di Liga 2019/2020 deciso dal gol di Luis Suarez, l’Espanyol è infatti aritmeticamente retrocesso in seconda serie. Appena 24 i punti conquistati in stagione dagli uomini di Rufete, con l’acqua alla gola sin dalle prime battute ed incapaci di rialzare la testa. Tre punti in cascina invece per il Barcellona, che prosegue la rincorsa al Real Madrid e può continuare a sperare nella vittoria del campionato. Decisiva la rete di Luis Suarez, che al 56′ è stato il più lesto ad avventarsi ... Leggi su sportface

andrea_pecchia : Il @FCBarcelona soffre ma vince 1-0 il derby catalano con Luis #Suarez; @RCDEspanyol retrocesso. #BarcaEspanyol… - gabriel_atomico : @LaGrondonaTwitt Tremenda ecatombe - zazoomblog : Formazioni Liga 35a giornata 2019-2020 - #Formazioni #giornata #2019-2020 - infobetting : Formazioni Liga 35a giornata 2019/2020 -