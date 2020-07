Le partite di CS:GO più lunghe nella storia del gioco: ecco le sfide “infinite” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Questa è la partita di CS:GO più lunga di sempre!”. Ogni giocatore di Counter-Strike l’avrà detto almeno una volta, anche perchè non sono affatto rare le partite del noto gioco esports che superano l’ora di gioco. Ma quali sono state le partite di CS:GO più lunghe nella storia di questo celebre gioco? Nel 2015, i team semipro exceL e XENEX sono andati a giocare due dei loro matchup ESL Premiership UK 2015 su Inferno. Ne è venuta fuori la mappa CS:GO più lunga mai giocata, con il record ancora valido nel 2020. Sul risultato di 15-15, le due squadre si sono affrontate in nove periodi di overtime (ognuno di sei turni) prima che XENEX riuscisse a sconfiggere il team avversario con un punteggio finale di 46-42. In tutto, la sola mappa è durata quasi tre ore. E’ stata quella la partita più lunga ... Leggi su esports247

