Le opportunità di business dell’esport, dal calcio a tutto il gaming (Di mercoledì 8 luglio 2020) (foto: Eamonn McCormack/Getty Images)“Per dare slancio al mondo esport, occorre valorizzare quelle risorse da cui lo sport tradizionale ancora non riesce a estrarre valore, a partire dall’analisi dei big data generati. Ragionare sulle metriche economiche, quantificare l’indotto degli sport elettronici, dare supporto allo sviluppo di nuovi business e sistematizzare l’ascolto e il coinvolgimento di tutti gli stakeholder sono i primi passi utili non solo all’esport, ma anche per rispondere alle nuove esigenze del territorio“. Queste parole di Berenice Marisei, responsabile dello Spazio Attivo di Lazio Innova a Zagarolo, riassumono il messaggio chiave emerso nel pomeriggio di oggi con l’ottavo dei Mini Talk organizzati da Regione Lazio tramite la propria agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo, ... Leggi su wired

