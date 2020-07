Kate Middleton e William, ecco i piani per le vacanze con George, Charlotte e Louis (Di mercoledì 8 luglio 2020) Per i principini George, 6 anni, Charlotte, 5, sono iniziate le vacanze estive. I bambini, coi genitori William d’Inghilterra e Kate Middleton, e il fratellino Louis, hanno trascorso il lockdown, studiando da casa, nella tenuta di Anmer Hall, nel Norfolk, dove di solito trascorrono gran parte dell’estate. Dal 3 luglio le lezioni sono finite. È tempo di pensare alle vacanze. In era coronavirus, tuttavia, anche quelle dei royal baby potrebbero essere meno dorate del solito. Leggi su vanityfair

ginugiola : RT @IOdonna: Kate Middleton, la duchessa di Cambridge è la più popolare tra i reali d’Inghilterra - IOdonna : Kate Middleton, la duchessa di Cambridge è la più popolare tra i reali d’Inghilterra - esonofelice : RT @heyJude_8: Questa cosa di non essere nata Kate Middleton proprio non la concepisco! - infoitcultura : Il royal look del giorno. Kate Middleton e l'abito coordinato con il principe William - infoitcultura : Trema il trono d’Inghilterra: Kate Middleton preoccupata per il figlio -