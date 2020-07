Era ricercato per maltrattamenti in famiglia: 44enne beccato ad Ardea, stava seduto ‘comodamente’ al Bar (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il 16 giugno scorso, appena colpito da un’ordinanza di misura cautelare in carcere per maltrattamenti, S.M., romano di 44 anni, ha cercato di far perdere le proprie tracce. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, diretti da Pasquale Fiocco, si sono subito attivati al fine di individuare il fuggitivo con specifici servizi investigativi. L’impegno profuso dai poliziotti ha dato i suoi frutti nella serata di ieri, permettendo loro di individuare il fuggitivo ad Ardea, presso un bar sito in via Lungomare degli Ardeatini. S.M. è stato quindi accompagnato presso gli uffici del commissariato dove, ultimati gli atti, è stato successivamente associato al carcere di Regina Coeli. Era ricercato per maltrattamenti in famiglia: 44enne beccato ad Ardea, stava seduto ‘comodamente’ al Bar su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

