Elisabetta Canalis e il miracolo della vita: il ricordo della showgirl è commovente (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questo articolo Elisabetta Canalis e il miracolo della vita: il ricordo della showgirl è commovente è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisabetta Canalis ha postato su Instagram un’immagine in cui riporta una bellissima frase di Oriana Fallaci che riguarda il miracolo della vita. La foto. Elisabetta Canalis fa riflettere tutti i suoi numerosissimi fan e follower su Instagram postando un’immaginane davvero molto toccante che ha fatto riflettere tutti i suoi seguaci. L’immagine in questione, almeno questa ... Leggi su youmovies

jordanmiyake : SCUSATE MA HO ELISABETTA CANALIS DAVANTI - zazoomblog : Elisabetta Canalis splendida al naturale: gli anni non passano per lei - #Elisabetta #Canalis #splendida - FilmNewsItaly : Elisabetta Canalis sul ritorno in tv: 'Non ho l’ansia di non fare' - ChiccoseDOC : ELISABETTA CANALIS IN DIRETTA CONDIVISA PER IL “CORRIERE”:IL NUOVO RUOLO DI INFLUENCER NEI SOCIAL, GLI ESORDI A “ST… - Pietro_Firenze : E ora il @Corriere ha su istagram una diretta con Elisabetta Canalis, a conferma di quello che ci siamo già scritti… -