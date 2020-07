Così è nata “I May Destroy You”, la nuova serie di Michaela Coel che sa turbare e divertire insieme (Di mercoledì 8 luglio 2020) Scrivere fino a quando si riesce. Scrivere per vuotare il sacco. Scrivere, infine, finché non si trova la forma giusta. E il risultato sono capolavori. “I May Destroy You”, serie tv di 12 episodi della Hbo-Bcc, pensata, realizzata e portata sullo schermo dall’attrice e scrittrice britannica Michaela Coel, è tutto questo. Una messa in scena del trauma dell’assalto sessuale che ha subito, raccontato attraverso il personaggio di Arabella (scrittrice che è anche una sorta di alter ego), ma anche indagine della sessualità e del tema/problema del consenso nel XXI secolo, contornata da immancabili problemi finanziari, difficoltà relazionali, continue chiamate e messaggi agli ex (The Independent la interpreta come una serie sugli effetti degli smartphone) con cui si cerca di razionalizzare la propria esistenza. Arriva dopo 191 bozze e ... Leggi su linkiesta

athenaXIII : Vorrei non essere mai nata. Pur di non stare male così. - jinseng_ : @pjmiele_ @reveIine oh mi spiace :( io sono nata e cresciuta tra i campi a piedi scalzi sulle roccie e poi nella ro… - OFlOUCHOS : La potenza della figlia di mia cugina che è nata il 14 luglio, vorrei che per i suoi 16 anni il mondo sia già accog… - ferrara_vane : Quella santa donna di mia mamma quando sono nata mi ha donato così tanta #pazienza ma così tanta #pazienza che io v… - trasporre : Quant mi odio quando sono ipocondriaca porca puttana ma perché sono nata così -

Ultime Notizie dalla rete : Così nata Così è nata “I May Destroy You”, la nuova serie di Michaela Coel che sa turbare e divertire insieme Linkiesta.it