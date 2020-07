Come partire con un sex toy in valigia senza rischi e imbarazzi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Intraprendere un viaggio portando con sè un sex toy può generare timori e perplessità: ci sono regole precise da seguire? Si può portare in aereo? Come comportarsi al controllo sicurezza se lo abbiamo inserito in un bagaglio a mano? Può essere sottoposto a ispezione creando complicazioni o imbarazzi, specialmente se stiamo viaggiando con colleghi di lavoro o familiari? Leggi su vanityfair

GiovanniToti : Opere come #Gronda e nodo di #Genova sono già state scritte in decine di documenti, oggi con il… - RaiRadio2 : Alle bici, presto! Per sconfiggere caldo, afa e traffico, fai come @CaterpillarAM: inizia la giornata pedalando! Se… - AC_Fuffi : Salve a tutti, sono Fuffi! Sembra trascorsa un'eternità, vero? Beh, a partire da questo mese, mi occuperò di questi… - puck6164 : @LuigiAnsaloni @ClaraPorta4 @SandroSca Effettivamente ieri sera ho pensato che tanto vale partire sotto di 1-0 tant… - abbyvergas : RT @milleburkhart: e tanto alla fine vorrei solo un volo con te per l'Havana e partire, noi incollati come due cartine e tu togli linguette… -