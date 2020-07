Belgrado, scontri davanti al Parlamento: i motivi (Di mercoledì 8 luglio 2020) A Belgrado, subito dopo l’annuncio delle misure anti Covid da parte di Vukcic, sono iniziati gli scontri tra manifestanti e polizia nei pressi del Parlamento. Questa notte nella città di Belgrado si sono verificati diversi sconti tra cittadini e forze dell’ordine. Una vera e propria guerra urbana tra manifestanti anti governativi e polizia che si … L'articolo Belgrado, scontri davanti al Parlamento: i motivi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Coronavirus, a Belgrado scontri contro nuove restrizioni imposte da presidente Vucic. FOTO - Vittori75249974 : RT @tempoweb: In #Serbia torna il coprifuoco e in migliaia assaltano il #Parlamento | VIDEO #coronavirus #scontri #8luglio - peppe844 : RT @SkyTG24: Coronavirus, a Belgrado scontri contro nuove restrizioni imposte da presidente Vucic. FOTO - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Coronavirus, a Belgrado scontri contro nuove restrizioni imposte da presidente Vucic. FOTO - MuredduGiovanni : RT @tempoweb: In #Serbia torna il coprifuoco e in migliaia assaltano il #Parlamento | VIDEO #coronavirus #scontri #8luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Belgrado scontri Violenti scontri a Belgrado RSI.ch Informazione Coronavirus, a Belgrado scontri contro nuove restrizioni imposte da presidente Vucic. FOTO

Nella capitale serba nottata di guerriglia tra manifestanti e forze dell'ordine nella zona delle istituzioni. Le proteste hanno avuto inizio poco dopo l'annuncio da parte del presidente Aleksandar ...

Coronavirus, in Serbia torna il coprifuoco e in migliaia assaltano il Parlamento

Notte di scontri e tensione in Serbia dove il governo annuncia un nuovo coprifuoco contro il coronavirus e a Belgrado una folla di manifestanti fa irruzione in Parlamento. L’annuncio di un inaspriment ...

Nella capitale serba nottata di guerriglia tra manifestanti e forze dell'ordine nella zona delle istituzioni. Le proteste hanno avuto inizio poco dopo l'annuncio da parte del presidente Aleksandar ...Notte di scontri e tensione in Serbia dove il governo annuncia un nuovo coprifuoco contro il coronavirus e a Belgrado una folla di manifestanti fa irruzione in Parlamento. L’annuncio di un inaspriment ...