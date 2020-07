Atalanta Sampdoria 0-0 LIVE: poche emozioni, tante interruzioni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Al Gewiss Stadium, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta-Sampdoria 0-0 MOVIOLA 47′ – Occasione per Toloi – Il numero 2 va alla conclusione di prima intenzione, palla alta. Buon inizio da parte dei nerazzurri. 42′ Gran conclusione di Hateboer, Audero si oppone – Buona occasione per i nerazzurri, ma il tiro del numero 33 viene deviato in corner. 40′ Gran conclusione di Depaoli – Il numero 12 della Samp calcia dal limite, palla di poco fuori. 38′ ... Leggi su calcionews24

SerieA : ??#AtalantaSamp?? Perfetto equilibrio tra @Atalanta_BC e @Sampdoria nelle ultime 6?? sfide in casa dei nerazzurri i… - itsallgood_man_ : Non sento urla da parte di mio padre quindi o la Sampdoria se la sta cavando contro l'Atalanta o ormai si è rassegn… - Miles686 : @supersonick_ Sto guardando l'unica che sta pareggiando ad ora, Atalanta-Sampdoria. E fu cosi che il secondo temp… - IlmsgitSport : Atalanta-Sampdoria 0-0, Bologna-Sassuolo 0-2, Torino-Brescia 2-1 la Diretta - ilmessaggeroit : Atalanta-Sampdoria 0-0, Bologna-Sassuolo 0-2, Torino-Brescia 2-1 la Diretta -