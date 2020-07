Atalanta, per lo Scudetto serve una follia. Napoli e Roma rispondono al Milan (Di giovedì 9 luglio 2020) Ritmi bassi, tipici di questi tempi. Solo che in palio ci sono tre punti, solo che quei tre punti servivano più al Genoa che al Napoli, solo che il Genoa per strapparli al Napoli non ha dimostrato di volerli abbastanza. Se la distanza che separa la vetta della classifica dal Napoli alla fine è praticamente la stessa che separa i partenopei dal Genoa terzultimo, significa che in ogni caso qualcosa non è andato come doveva. Tuttavia, con la Coppa Italia in bacheca e la Champions comunque troppo lontana, a questo punto Gattuso può davvero vivere questa calda estate senza guardare la classifica, cercando piuttosto di continuare a crescere in vista della sfida di Barcellona e poi, in seconda battuta, della prossima stagione. Anche a Marassi lo fa con lo stesso piglio delle ultime settimane: qualche errore ... Leggi su sportface

mirkocalemme : Il #Napoli di #Gattuso nelle ultime 16 gare: - 12 vittorie - 2 pareggi (Barça, Inter) - 2 sconfitte (Lecce, Atalan… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Atalanta, si cerca un esterno ?? L'#Atalanta pensa ad Antonio #Candreva. L'esterno dell'… - SerieA : ??#AtalantaSamp?? Perfetto equilibrio tra @Atalanta_BC e @Sampdoria nelle ultime 6?? sfide in casa dei nerazzurri i… - CalcioWeb : #Atalanta, #Gasperini con i piedi per terra: 'lo scudetto è della Juventus' - - La_Samp : Serie A 2019-20, 31ª giornata / ATALANTA-SAMPDORIA 2-0 Una buona Samp tiene testa all'Atalanta per 75'. Poi i padr… -