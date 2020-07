Ascolti TV primetime, martedì 7 luglio 2020: Torno indietro e cambio vita al 13.9%, House Party all’11.1% (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli Ascolti tv primetime di ieri, martedì 7 luglio 2020, hanno visto la vittoria del film, in onda su Raiuno, “Torno indietro e cambio vita” che ha ottenuto il 13.9% di share. Lo show “House Party”, in replica su Canale 5, ha guadagnato l’11.1% di share. Ecco, per voi, gli Ascolti tv primetime registrati ieri, sui principali canali nazionali. Nella serata di ieri, martedì 7 luglio 2020, su Rai1 Torno indietro e cambio vita ha conquistato 2.859.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Canale 5 la replica di House Party con Michelle Hunziker ha raccolto davanti al video 1.923.000 spettatori pari all’11.1% di share. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 ha interessato 761.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Chicago PD ha intrattenuto 1.224.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Carta ... Leggi su nonsolo.tv

