Adriana Volpe VS Giancarlo Magalli, la faida continua anche a distanza: stavolta frecciate sugli ascolti – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo 8 anni di lavoro fianco a fianco, la coppia Adriana Volpe – Giancarlo Magalli si è trovata a prendere strade separate. Un bene, tutto sommato, considerando le costanti scaramucce tra i due. Scaramucce che, nonostante i due si fossero riproposti di voltare pagina, continuano anche a distanza. E così nella puntata del 6 luglio di Ogni Mattina (il programma di Sky chee vede la Volpe protagonista) quando la conduttrice ha fatto gli auguri di compleanno al collega Alessio Viola, ha tirato in ballo Magalli ricordando come nel 2017, a I Fatti Vostri, per aver precisato l’età del collega si è beccata delle offese in diretta (“strega, rompipalle”). Ma l’apice è stato raggiunto oggi, dopo che Magalli ha postato sui social uno 0,9% (come la percentuali di ascolti del programma della Volpe) con una emoticon che ... Leggi su nonsolo.tv

