8 luglio: in Fvg i casi positivi sono 113 (+ 1 da ieri) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 113, uno più di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 8. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Oggi sono stati rilevati 4 nuovi casi di Covid-19, quindi analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus salgono 3.331: 1.402 a Trieste, 1001 a Udine, 710 a Pordenone e 218 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.873, i clinicamente guariti sono 31 e le persone in isolamento domiciliare 74. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 ... Leggi su udine20

muto_tweet : @lupask71 @staff_M_Fedriga @Riccardi_FVG Be ma allora basta copiare l’ordinanza di Zaia invece di dare la colpa a q… - TgrRaiFVG : Stop alle bottiglie e ai bicchieri di vetro in tutta la baia di Sistiana: entrata in vigore dall'8 luglio l'ordinan… - SNPAmbiente : RT @ARPAFVG: Continuano 'Le note dell’…Arpa' in diretta @Radio1Rai #FVG. Prossimo appuntamento giovedì 9 luglio tra le 14 e le 15: con Fra… - ARPAFVG : Continuano 'Le note dell’…Arpa' in diretta @Radio1Rai #FVG. Prossimo appuntamento giovedì 9 luglio tra le 14 e le… - mmmi_it : RT @euroregionenews: Il 12 luglio alle 21.00 sul sagrato del Duomo di Udine, concerto della FVG Orchestra per i Santi Patroni di Udine Erm… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio Fvg Coronavirus, aumentano anche in Fvg i positivi e nuovi contagi UdineToday ADDETTO/A FINITURA MARMI

Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...

Tecnico commerciale settore informatico

Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...

Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...Il Titolare del trattamento è IAL FVG - via Oberdan 22/a 33170 Pordenone, in persona del legale rappresentante. Il Titolare ha nominato un DPO; i dati del DPO sono indicati nell'apposita sezione ...