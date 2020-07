Tragedia a Terni, due adolescenti (amici) trovati morti nel sonno: è giallo. L'urlo della madre: «Provate voi a svegliarlo» (Di martedì 7 luglio 2020) Terni «Provate voi a svegliarlo, provateci voi, io non ce la faccio». Le urla della madre di G.A., 15 anni, hanno fatto a pezzi il silenzio del quartiere popolare di San Giovanni, a... Leggi su ilmessaggero

bizcommunityit : Tragedia, due giovani amici muoiono nel sonno la stessa notte in case diverse - Ortsandra : Terni, incredibile tragedia: morti nel sonno due ragazzi di 15 e 16 anni - VIVALITALIA4 : #terni Tragedia, due giovani amici muoiono nel sonno la stessa notte in case diverse - UmbriaDomani : Tragedia a Terni, due adolescenti di 15 e 16 anni trovati morti nel sonno. Non presentano segni di violenza.… - PerugiaViVa : RT @Umbria24: Terni, doppia tragedia: due adolescenti trovati morti nel sonno -