Milan-Juventus 4-2, rimonta rossonera in sei minuti di fuoco (Di mercoledì 8 luglio 2020) Milan-Juventus 4-2, termina con una clamorosa rimonta rossonera l’anticipo serale della 31^ giornata di Serie A: i bianconeri restano a più sette A San Siro termina 4-2 uno spettacolare Milan-Juventus, valido per la 31^ giornata di Serie A. La Vecchia Signora resta a più sette sulla Lazio, sconfitta a Via del Mare contro il Lecce. La cronaca del match Nei primi minuti la partita naviga sul mare dell’equilibrio, con il Milan che crea qualche occasione da gol con dei tiri da fuori, nessuno dei quali pericoloso per Szczesny. Bonucci dagli viluppi di un calcio di punizione sfiora l’appuntamento con il gol. La Juventus gestisce il possesso e mette in pericolo i rossoneri con Cristiano Ronaldo, che rientra e calcia in porta facendo tremare Donnarumma. Danilo da fuori area centra Kjaer. La migliore palla gol capita sui piedi Higuain, che calcia debolmente e ... Leggi su zon

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a San Siro! Bianconeri, prendiamoci questi tre punti. Tutti insieme. #FinoAllaFine Live M… - juventusfc : LIVE ?? da San Siro! Inizia il pre partita di #MIlanJuve, su - AntoVitiello : #calhanoglu convocato per Milan Juventus - SPress24 : Serie A, Milan-Juventus 4-2: rimonta pazzesca dei rossoneri in 20 minuti! - LE PAGELLE - AleSalv17 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, Sarri: 'Col Milan non abbiamo dato tutto perché non ce n'era bisogno' -