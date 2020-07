Maltempo in Giappone, è catastrofe: salgono a 55 le vittime (Di martedì 7 luglio 2020) Maltempo in Giappone, la situazione è sempre più critica nel Paese nipponico. salgono infatti a 55 le vittime totali, a cui si aggiungono i vari dispersi e i milioni di sfollati. Il Governo è pronto ad annunciare lo Stato di emergenza. Maltempo in Giappone, sale drammaticamente il bilancio delle vittime. Come infatti riporta la stampa … L'articolo Maltempo in Giappone, è catastrofe: salgono a 55 le vittime proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

