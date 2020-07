Johnatan Galindo, la Blue Whale Challenge e l’effetto emulazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci segnalano i nostri contatti, perlopiù genitori preoccupati, l’insorgenza del fenomeno Johnatan Galindo. Secondo chi diffonde questa notizia, un bizzarro figuro in grado di riattivare la Blue Whale Challenge, il più grande caso di costruzione circolare, enunciazione performativa o post-verità della storia di Internet. Indispensabile premessa: cosa c’entra la Blue Whale Challenge con Johnatan Galindo? Per coloro che avessero speso la calda estate del 2017 sotto un sasso, si diffuse rapidissima su Internet la notizia di una Challenge, una sfida virtuale in cui dei non meglio determinati individui ti costringevano ad una serie di sfide sempre più grottesche fino al suicidio. All’epoca parlammo di costruzione circolare, cosa che funzionava così Al principio ci sono gruppi di giovani destituiti, abbandonati da società ed ... Leggi su bufale

