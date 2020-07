Insulti razzisti sui social, la Monregale Calcio sospende un suo tesserato: “Grave episodio” (Di martedì 7 luglio 2020) ”La Monregale ha condannato tale episodio, pur non avendo alcuna rilevanza con l’attività sportiva, ma essendo contrario ai nostri valori etici e ha fatto quel che poteva, cioè sospendere immediatamente il ragazzo da ogni attività sportiva, sospensione che è tuttora in essere, in attesa di conoscere quali siano i limiti sanzionatori possibili (abbiamo chiesto, a questo scopo, un parere ad un esperto di diritto sportivo, di cui siamo tuttora in attesa), dopodiché emetteremo il provvedimento disciplinare definitivo”. Attraverso una nota su Facebook la Monregale Calcio, società dilettantistica del cuneese, ha deciso di sospendere un proprio tesserato a causa delle sue affermazioni razziste e sessiste pronunciate in un video pubblicato sui social dove il giovane si rivolgeva a una donna. “Siamo una società ... Leggi su sportface

