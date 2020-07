Il Milan sotto di due gol batte in rimonta la Juventus 4-2 (Di martedì 7 luglio 2020) MilanO (ITALPRESS) – Doveva essere il Milan ad incidere sulla corsa Scudetto. E alla fine ci è riuscita, punendo entrambe le concorrenti: la Lazio con il 3-0 inflitto all'Olimpico nel precedente turno di campionato e la Juventus con una vittoria per 4-2 in una rimonta orchestrata in dieci minuti nella ripresa con le reti di Ibrahimovic, Kessiè, Rafael Leao e Rebic dopo un primo tempo all'insegna di ritmi bassi e gioco spezzettato. La formazione di Sarri si presenta senza gli squalificati De Ligt e Dybala e in assenza dei guizzi dell'argentino, è Adrien Rabiot a prendersi la scena con una giocata individuale da applausi che vale il vantaggio bianconero. Al 47′ l'ex Psg protegge palla a centrocampo, salta con un tunnel Theo Hernandez, si accentra e dal limite dell'area lascia partire un mancino che non lascia scampo a Donnarumma. Si tratta del primo gol ... Leggi su iltempo

Serie A, il Milan ribalta la Juventus: a San Siro vincono i rossoneri 4-2

