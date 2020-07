Gossip News: Stash festeggia con il pancione di Giulia, Emma manda un messaggio segreto (Di martedì 7 luglio 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Stash e i festeggiamenti per il suo compleanno, di Emma e il messaggio criptico per i fan, di Temptation Island e le coppie pronte e scoppiare e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Stash: Stash sta festeggiando il suo compleanno e, oltre a ringraziare fan e colleghi con affetto, ha scritto un messaggio social dichiarandosi più che grato per il momento magico che sta vivendo: “… Sono in un momento surreale della mia vita e sapervi così vicini mi fa stare bene”. Auguri, Stash! Emma: La splendida cantante salentina sarà uno dei giudici di X-Factor per la prossima edizione. Sembra, però, che Emma stia riservando anche altre sorprese ai fan; con un messaggio, decisamente criptico, ha ... Leggi su velvetgossip

Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: No vabè - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma e Dal o Del Corso? - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Cosaaaaaaa ?????? - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma De o Di Martino sarà nero come chi sappiamo noi? Chiedo eh - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma che è?? Aiutoooooo -

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Gossip News: Pettegolezzi, foto, notizie, video e tutto ciò che è gossip Gossip News Gossip News: Stash festeggia con il pancione di Giulia, Emma manda un messaggio segreto

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Stash e i festeggiamenti per il suo compleanno, di Emma e il messaggio ...

Bianca Guaccero, i complimenti di Rocco Siffredi fanno discutere

Il regista hard ha inviato un videomessaggio alla ex di Ventola in diretta tv, creando imbarazzo: "Se vieni nel nostro mondo, le mandi tutte a casa" TORINO – Un videomessaggio di complimenti di Rocco ...

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Stash e i festeggiamenti per il suo compleanno, di Emma e il messaggio ...Il regista hard ha inviato un videomessaggio alla ex di Ventola in diretta tv, creando imbarazzo: "Se vieni nel nostro mondo, le mandi tutte a casa" TORINO – Un videomessaggio di complimenti di Rocco ...