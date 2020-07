Gestiva casa di appuntamenti ad Aversa, Polizia ferma maitresse ricercata in Argentina (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Dopo aver fatto la maitresse in Argentina, era arrivata in Italia continuando a svolgere lo stesso lavoro illecito, a sfruttare giovani ragazze; aveva messo su ad Aversa una casa di appuntamento in pieno centro, ma è stata scoperta e arrestata dalla Polizia di Stato. In manette per sfruttamento della prostituzione è finita una dominicana di 46 anni. Quando gli uomini del Commissariato di Aversa hanno fatto irruzione nell’abitazione di via Gramsci dove sapevano c’era un giro di prostitute, hanno scoperto che a gestirle c’era proprio la 46enne, nei cui confronti c’era un mandato di cattura internazionale emesso dall’autorità giudiziaria Argentina nel dicembre 2017, in quanto la maitresse era accusata di aver fatto prostituire una donna in un locale di Tandul, città della provincia ... Leggi su anteprima24

Cerved lancia Bee The City, la piattaforma di connessione tra chi cerca e chi vende casa, per gestire al meglio tutte le fasi della compravendita e mettere agenzie immobiliari e consumatori in comunic ...

Sul posto anche le volanti della Questura per gestire la situazione. Momenti di preoccupazione, ieri sera, anche alla casa di riposo "Città di Verona" a San Massimo, in via Anselmi. Un dispositivo ...

