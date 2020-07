Genoa-Napoli, i convocati di Gattuso: torna Ospina, out Demme e Koulibaly (Di martedì 7 luglio 2020) Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida Genoa-Napoli, in programma mercoledì 8 luglio alle ore 19:30. Il tecnico azzurro ha convocato 22 giocatori: torna Ospina, mentre Demme e Koulibaly non saranno a disposizione perché squalificati. Questa la lista completa: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. Leggi su sportface

