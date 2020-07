Frosinone, il Covid si sconfigge anche con la “Terrazza del Belvedere”: adesioni da tutta la regione (Di martedì 7 luglio 2020) Giovedì 9 luglio, dalle 20.30 fino all’1 di notte, sarà inaugurata la stagione della “Terrazza del Belvedere”, il progetto dell’amministrazione Ottaviani – realizzato mediante gli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia – attraverso il quale sono stati assegnati, gratuitamente, spazi pubblici assimilabili a dehors ad attività di ristorazione e somministrazione bevande nel tratto cittadino che va da piazzale Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani. Il bando promosso nei giorni scorsi dall’ente (che, peraltro, prevedeva la prelazione riservata agli esercenti della zona alta della città, anche in prossimità delle aree contigue al proprio locale commerciale) è stato accolto da un vero ... Leggi su ilcorrieredellacitta

