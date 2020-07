Fiorentina, infortunio Benassi: a breve la diagnosi, si teme stiramento al polpaccio (Di martedì 7 luglio 2020) Nelle prossime ore arriveranno gli esiti degli esami a cui si è sottoposto Marco Benassi. Il centrocampista della Fiorentina si è infortunato nella partita di domenica contro il Parma, costretto ad abbandonare il campo nel finale del primo tempo per infortunio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nel pomeriggio di martedì dovrebbero arrivare le risposte dei controlli medici a cui si è sottoposto il calciatore. La sensazione è che si tratti di uno stiramento al polpaccio, diagnosi che se confermata decreterebbe con ogni probabilità la fine della stagione per il centrocampista viola. Leggi su sportface

sportface2016 : #Fiorentina, infortunio di Marco #Benassi: a breve l'esito degli esami - KZeneise : ...benvenuto nel MONDO VERO... Ciccio... Ribery, il k.o. poi il furto in casa: "Mi sento nudo, come possiamo… - Notiziedi_it : VIDEO E FOTO | Ribery, infortunio e furto in casa. Ora spaventa la Fiorentina: “Farò le mie valutazioni” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Ribery, serata da incubo, infortunio a Parma e ladri in casa: 'Dovrò decidere per il mio benessere' https:… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Ribery, serata da incubo, infortunio a Parma e ladri in casa: 'Dovrò decidere per il mio benessere' https:… -