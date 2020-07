Era un angelo in Ghost: oggi a 57 anni capelli lunghissimi, invecchiata, ha fatto LOL con Miley Cyrus [FOTO] (Di martedì 7 luglio 2020) capelli cortissimi, occhi verde smeraldo e labbra piene; è Demi Moore, la Molly di Ghost, un cult del cinema internazionale. Una pellicola che ha fatto innamorare milioni di spettatori in tutto il mondo e che, ancora oggi, a distanza di trent’anni, è irrinunciabile. Molly e Sam sono innamorati follemente, insieme si stanno costruendo un futuro e sono felici. In un giorno maledetto, però, Sam viene ucciso e viene strappato alla sua vita terrena. Tuttavia, diventa un fantasma. Ha ancora qualcosa da risolvere prima di andare via; deve salvare la sua Molly. Grazie alla sensitiva Oda Mae, Sam riesce in qualche modo a comunicare con la sua amata e a risolvere le questioni rimaste in sospeso. In Ghost, Demi Moore è più iconica che mai; i suo capelli cortissimi hanno lanciato una moda. Al fianco di Patrick Swayze è riuscita a diventare una ... Leggi su velvetgossip

damatomimmo : Poverino era confuso questa bestia. - SeryLandry1 : @DonPompei Kc.1:1 Come i profeti della Bibbia, nell'aprile 1993 io, Kacou Philippe, un uomo che non era mai stato i… - SeryLandry1 : @carlogubi Kc.1:1 Come i profeti della Bibbia, nell'aprile 1993 io, Kacou Philippe, un uomo che non era mai stato i… - tonymultimedia1 : @magicaGrmente22 ???????? Oddioooo!! Nerone a confronto era un Angelo!! Questi del PD si vogliono proprio rovinare! - ninac2013 : RT @CiaoKarol: Padre Pio e quel legame con il Cielo: «L’Angelo di Dio ti accompagni»: Padre Pio: «L’Angelo di Dio ti accompagni» L’Angelo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Era angelo Addio ad Angelo del Devero, che ha colorato le montagne e la memoria Varesenews A lezione di reportage

Intitolata a Jack London e fortemente voluta dallo scrittore Angelo Ferracuti e dal fotografo Giovanni Marrozzini – già più volte all’opera insieme nella stesura di reportage da mezzo mondo –, è nata ...

Addio Nick Cordero, l’attore di Broadway sconfitto dal coronavirus: aveva 41 anni

Era ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre 90 giorni ed era in gravi condizioni a causa delle complicazioni legate al virus. L'annuncio della moglie Amanda Kloots su Instagram: “Da oggi Dio ha ...

Intitolata a Jack London e fortemente voluta dallo scrittore Angelo Ferracuti e dal fotografo Giovanni Marrozzini – già più volte all’opera insieme nella stesura di reportage da mezzo mondo –, è nata ...Era ricoverato in ospedale a Los Angeles da oltre 90 giorni ed era in gravi condizioni a causa delle complicazioni legate al virus. L'annuncio della moglie Amanda Kloots su Instagram: “Da oggi Dio ha ...