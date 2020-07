Assocampania propone proroga per Carta di esercizio e Attestazione annuale per ambulanti (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Continua l’impegno di Assocampania in favore di tutti gli Operatori su Aree Pubbliche con un’altra iniziativa volta a supportare gli ambulanti in questo difficile periodo di crisi economico-finanziaria. Contestualmente al lavoro per la riapertura post Covid dei mercati in Campania (ma anche in Molise e nel basso Lazio), il presidente Enzo Speranza, con il supporto del Consigliere regionale On. Antonio Marciano sempre attento alle problematiche della Categoria, si rende portavoce di una nuova proposta inoltrata la settimana scorsa alla Regione Campania per la proroga dell’entrata in vigore delle norme relative alla Carta di esercizio ed all’Attestazione annuale. Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania, entrato in vigore lo scorso aprile, prevede, infatti, che ai fini dell’attività di commercio ... Leggi su anteprima24

