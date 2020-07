"Testa a testa? No, un...". Calenda vede i sondaggi a In Onda: umiliazione in diretta (Di lunedì 6 luglio 2020) A Carlo Calenda non manca l'autoironia. Ospite di Luca Telese e David Parenzo a In Onda su La7. il leader di Azione osserva con amarezza i risultati del sOndaggio Swg per il TgLa7 mandati in Onda poco prima da Enrico Mentana. Quando Telese e Parenzo gli chiedono un commento sul "derby" tra ex Pd con Matteo Renzi e Italia Viva, Calenda risponde con un sorriso deluso: "Più che testa a testa, è coda a coda". Come dargli torto: Azione è al 3,2%, Italia Viva al 2,9%, entrambi i partiti "ancorati" a un quasi irrilevante 3 per cento. Perlomeno, unendo le forze, potrebbro riuscire a tirare un brutto scherzo al Pd. Alle regionali in Puglia infatti sosterranno lo stesso candidato, il renziano Ivan Scalfarotto, contro quello che l'ex ministro allo Sviluppo definisce "il peggior esempio di populismo italiano", vale a dire il ... Leggi su liberoquotidiano

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - matteosalvinimi : Mai arrendersi e mai piegarsi, sempre avanti a testa alta!?? #AustrianGP #Leclerc - matteorenzi : Non ci sono parole, oggi, solo note che tornano in testa. Le sue note. Grazie Ennio Morricone, grazie per tutta questa bellezza. - Poccio_1 : RT @Claudia_nurse_: ++A RIVEDER LE STELLE++ D.Toninelli: ' Il nuovo ponte di Genova e' pronto ' SOLO CHI LAVORA COL CUORE E CON LA TESTA… - marcellone8 : RT @AndrevoAndrea: Di Battista: 'Chi non abbassa la testa sa a cosa va incontro: ad una sistematica vivisezione di ogni ragionamento, di og… -

Ultime Notizie dalla rete : Testa testa Cefalea da freddo, il mal di testa da granite e gelati colpisce principalmente i giovani Il Mattino Pairetto, a San Siro un rosso di nervi. Abisso, quanti dubbi sui rigori

È grande la confusione sotto il cielo di San Siro per Inter-Bologna. Al 12’, per iniziare, Pairetto fischia un fallo in attacco di Lukaku in area su Denswil che lascia molti dubbi. Al 13’ vede corrett ...

Morto Ennio Morricone, stasera in tv i suoi film

La morte di Ennio Morricone (il compositore è scomparso stamattina all’età di 91 anni) ha indotto le reti televisive a cambiare in corsa i loro palinsesti serali. Tutti i maggiori network hanno deciso ...

È grande la confusione sotto il cielo di San Siro per Inter-Bologna. Al 12’, per iniziare, Pairetto fischia un fallo in attacco di Lukaku in area su Denswil che lascia molti dubbi. Al 13’ vede corrett ...La morte di Ennio Morricone (il compositore è scomparso stamattina all’età di 91 anni) ha indotto le reti televisive a cambiare in corsa i loro palinsesti serali. Tutti i maggiori network hanno deciso ...