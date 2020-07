Sono di centrodestra i quattro governatori più amati. Zaia in pole position. Zingaretti ultimo (Di lunedì 6 luglio 2020) Cattive notizie per il centrosinistra. Sul territorio i cittadini bocciano l’operatore degli amministratori della coalizione di governo. Lo testimonia il termometro del gradimento di governatori e sindaci pubblicato oggi dal Sole 24Ore. Secondo Governance poll 2020 di Noto sondaggi il primi quattro governatori più amati Sono di centrodestra. Fanalino di coda il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Che si piazza in fondo alla classifica per popolarità. In pole position svetta il presidente del Veneto Luca Zaia, che conquista il 70 per cento. Premiato per il decisionismo dimostrato con l’emergenza covid. Seguito dai governatori del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, dell’Umbria Donatella Tesei e della Calabria Jole Santelli. Il centrodestra sbanca la classifica dei governatori più amati Bisogna aspettare il quinto ... Leggi su secoloditalia

