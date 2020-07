Sapori e Dissapori, trama e trailer del film in onda martedì 7 luglio su La5 (Di lunedì 6 luglio 2020) Sapori e DisSapori (2007), il film con Catherine Zeta Jones in onda martedì 7 luglio alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Martedì 7 luglio 2020 su Canale 5, andrà in onda la commedia romantica “Sapori e DisSapori“. Si tratta di un film americano diretto da Scott Hicks, ed è un remake del film tedesco dal titolo “Ricette D’amore”. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (No Reservation in inglese), è uscito al cinema nel 2007 incassando poco più di 92,6 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film ha incassato 1,1 milioni di euro. Ecco un trailer: Sapori e disSapori, la trama Il film è ambientato a New York e racconta la storia di Kate Armstrong una cuoca stacanovista e perfezionista, che lavora in un rinomato ristorante di Manhattan. Un giorno Paula, ... Leggi su dituttounpop

