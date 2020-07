Nuovi malware tra le app Android: 25 vanno subito cancellate (Di lunedì 6 luglio 2020) Le app Android possono nascondere spesso dei malware, questo è risaputo. Google non riesce sempre a controllare a monte l'integrità di molti degli strumenti di sviluppatori di terze parti. Accade dunque che, proprio sullo store ufficiale, ci siano comunque dei pericoli, non certo trascurabili. Ad inizio luglio, un nuovo report della società di cyber-sicurezza Evina mette in luce come dietro ben 25 app si aggirino dei rischi seri e reali. Per quanto Google sia stata messa al corrente della scoperta e abbia inibito l'installazione degli strumenti sulle sue pagine, in molti potrebbero avere gli strumenti ancora a bordo dei loro smartphone e dunque farebbero davvero ad eliminarli. La lista completa delle 25 app malevole e dunque pericolose è quella presente nello specchietto riassuntivo di fine articoli. Gli strumenti in questione sono stati installati da ... Leggi su optimagazine

Le app Android possono nascondere spesso dei malware, questo è risaputo. Google non riesce sempre a controllare a monte l’integrità di molti degli strumenti di sviluppatori di terze parti. Accade dunq ...

Google Play Store, 25 app rubavano le credenziali di Facebook: l'elenco 0

Mountain View ha rimosso dal Google Play Store 25 applicazioni che rubavano i dati degli utenti, incluse le credenziali di Facebook. Ancora problemi di sicurezza sul Google Play Store, dove sono state ...

Mountain View ha rimosso dal Google Play Store 25 applicazioni che rubavano i dati degli utenti, incluse le credenziali di Facebook. Ancora problemi di sicurezza sul Google Play Store, dove sono state ...