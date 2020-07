Morte Morricone, Giuseppe Conte: “Ricorderemo con infinita riconoscenza il Maestro” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro Ennio Morricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema”. Il Premier Giuseppe Conte ricorda così la figura di Ennio Morricone, leggenda della musica, compositore delle più celebri colonne sonore e vincitore di due Oscar, scomparso all’età di 91 anni. Leggi su sportface

fabfazio : Conserverò per sempre magnifici ricordi degli incontri con il Maestro #Morricone. Una persona gentile e meraviglios… - virginiaraggi : Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hann… - KattInForma : Ennio Morricone, è morto: “Si è spento confortato dalla fede” - NandoMorra : Appreso della morte dell'immenso maestro #ennioMorricone... geni come lui meriterebbero l'immortalità, come lo sono… - liasarnataro : RT @virginiaraggi: Dolore per la morte di Ennio Morricone, grande musicista e compositore del nostro tempo. Le sue colonne sonore hanno seg… -