Monza, Galliani pensa in grande: idea Pepito Rossi (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Monza di Adriano Galliani pensa in grande e inizia a progettare la rosa in vista della pRossima stagione di Serie B, in cui non mancheranno le concorrenti che cercheranno di ostacolare la promozione in massima serie dei lombardi.DOPPIO SALTOcaption id="attachment 974795" align="alignnone" width="530" screenshot Monza (twitter)/captionIl Monza sta progettando la squadra per il doppio salto in due anni, dalla C alla A. Non è una missione affatto semplice e non mancheranno le difficoltà nel corso della stagione, ma nella storia recente della Serie B non sono state poche le società che sono riuscite in questa impresa. Galliani e Berlusconi lo sanno perfettamente, ed è per questo che stanno allestendo una rosa piena di qualità ed esperienza, pronta per ostacolare chiunque e lottare fino all'ultimo per la ... Leggi su itasportpress

