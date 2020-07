Milan-Juventus, Sarri alla vigilia: “Partita difficile, Milan in grandissima condizione” (Di lunedì 6 luglio 2020) “È una partita difficile, il Milan ci ha sempre creato delle difficoltà e mi sembra che sia una squadra in grandissima condizione fisica e mentale. Ha fatto due partite su grandi livelli con due vittorie importantissime con Roma e Lazio. È una partita complicata“. Così Maurizio Sarri alla vigilia di Milan-Juventus, big match della trentunesima giornata del campionato di Serie A in programma domani sera alle ore 21:45 allo Stadio San Siro. La Juve arriverà a Milano forte dei recenti stop di Lazio e Inter che hanno permesso ai bianconeri di volare sul +7 nella corsa Scudetto: “Ma i risultati non devono creare nessun tipo di rilassamento, in questo periodo tutte le partite sono difficilissime e sbagliare una partita può essere estremamente facile – ha puntualizzato Sarri in conferenza stampa -. Nessuna delle squadre che ho ... Leggi su sportface

