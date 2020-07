Maddie McCann: 2 anni prima il tentato rapimento di un’altra bambina (Di lunedì 6 luglio 2020) Sono venuti alla luce nuovi indizi relativi al caso Madeleine McCann, la bambina rapita in Portogallo nel 2007. Queste, potrebbero confermare le accuse contro quello che da circa un mese è l’indiziato numero uno delle indagini: si tratta di Christian Brückner, un uomo tedesco di 43 anni. Secondo le nuove indiscrezioni, Brückner sarebbe responsabile di altre aggressioni. Un altro tentato rapimento è venuto alla luce Come riportato da fonti estere, le autorità tedesche che si stanno occupando del caso hanno ragione di credere che una bambina inglese di 10 anni sia stata vittima di un tentato rapimento da parte dello stesso Brückner; il tutto mentre si trovava in vacanza a Praia da Luz, in Portogallo, luogo dove l’uomo ha vissuto dal 1995 al 2007, anno in cui avvenne la scomparsa di Maddie. Il fatto sarebbe accaduto due anni prima ... Leggi su thesocialpost

Gazzettino : Maddie McCann, ecco gli 800 indizi su Christian Brueckner. Una «telefonata» del sospettato fra i più importanti - ze_2405 : li isto e pensei no caso da maddie mccann - Piergiulio58 : RT @Libero_official: Christian #Brueckner, principale sospettato per l'omicidio di Maddie #McCann, è in carcere per stupro, ma la condanna… - JorgeVi01452965 : RT @Libero_official: Christian #Brueckner, principale sospettato per l'omicidio di Maddie #McCann, è in carcere per stupro, ma la condanna… - milesbetter73 : RT @Libero_official: Christian #Brueckner, principale sospettato per l'omicidio di Maddie #McCann, è in carcere per stupro, ma la condanna… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddie McCann Maddie McCann, ecco gli 800 indizi su Christian Brueckner. Una «telefonata» del sospettato fra i più importanti Il Messaggero Maddie McCann, un poliziotto britannico viveva accanto a Christian Brueckner

Maddie McCann, un poliziotto britannico viveva accanto a Christian Brueckner. Il principale sospettato per la scomparsa della piccola viveva con una donna al fianco di un ufficiale di Scotland Yard. E ...

La storia di Santina Renda, scomparsa a 6 anni: un mistero lungo trent’anni

Palermo, città capoluogo di una delle regioni più belle del nostro paese, ma anche teatro di uno degli episodi di cronaca più neri della nostra storia. I fatti risalgono agli anni ’90, quando iniziaro ...

Maddie McCann, un poliziotto britannico viveva accanto a Christian Brueckner. Il principale sospettato per la scomparsa della piccola viveva con una donna al fianco di un ufficiale di Scotland Yard. E ...Palermo, città capoluogo di una delle regioni più belle del nostro paese, ma anche teatro di uno degli episodi di cronaca più neri della nostra storia. I fatti risalgono agli anni ’90, quando iniziaro ...