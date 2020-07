Italia e Giappone, non tutti i debiti sono uguali (Di lunedì 6 luglio 2020) Avere più debito fra i residenti, riportare il dovuto a casa. Forse è questo, nemmeno tanto velatamente, il tentativo del governo Italiano nel lungo periodo. Fare si che sia sempre minore la quota di debito detenuta da residenti esteri. Attualmente, l’imponente massa di debito pubblico, è stata pari a quasi il 135% del Pil alla fine del 2019. Di recente il Tesoro ha piazzato dei titoli a 5 anni rivolti ai residenti, i BTP Italia, con cui ha raccolto circa 22 miliardi. Di questi, 14 sono stati per i retailer (piccoli risparmiatori), mentre 8 miliardi sono stati “piazzati” verso “istituzionali” (fondi pensione, banche, assicurazioni). L’intento – così parrebbe – è quello di invitare all’acquisto i residenti, con aste “attraenti” e con dei premi per chi il titolo lo mantiene sino alla sua ... Leggi su tpi

icebergfinanza : Santo Cielo, mi dicono che su Twitter ora iniziano a paragonare l'Italia al Libano... più o meno come paragonava Zi… - SottonaPerHobi : @imasunshish Dobbiamo essere positivi, io dico che faranno un tour solo qui in Italia ?? altro che america e Giappone - italia_esports : RT @luca_ercolani: #eSport per ... anziani: in #Giappone apre il primo centro #eSports per la terza età ??… - nattyexdread : In molti ci avete chiesto a che punto sia la situazione dei collegamenti fra #italia e #giappone. Ecco qui le novit… - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: @VittorioSgarbi @Adnkronos @Agenzia_Ansa @askanews_ita @LaPresse_news @Agenzia_Dire @Italpress @Agenzia_Italia @stampasgarbi… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Giappone Italia e Giappone, non tutti i debiti sono uguali TPI Honda CBR400R. Il 31 luglio in Giappone

Dopo il debutto della CB400X con le nuove colorazioni, è la volta della sportiva CBR400R edizione 2020 che debutta nel mercato giapponese il 31 luglio. Il model year di quest'anno si scosta dal rivist ...

L’agroalimentare batte il virus per resilienza "C’è etica, garantiti i pagamenti ai fornitori"

Il settore più colpito dal Coronavirus è quello dei trasporti, segue l’auto, un comparto già indebolito prima della pandemia. Dal lato opposto, il settore agroalimentare, assieme al farmaceutico, è il ...

Dopo il debutto della CB400X con le nuove colorazioni, è la volta della sportiva CBR400R edizione 2020 che debutta nel mercato giapponese il 31 luglio. Il model year di quest'anno si scosta dal rivist ...Il settore più colpito dal Coronavirus è quello dei trasporti, segue l’auto, un comparto già indebolito prima della pandemia. Dal lato opposto, il settore agroalimentare, assieme al farmaceutico, è il ...