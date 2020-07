Il giorno più nero dei contagi: 212mila in 24 ore (Di lunedì 6 luglio 2020) Francesca Angeli Israele in emergenza, Galizia e Catalogna di nuovo in lockdown. Ma oggi riapre il Louvre Lo tsunami Covid 19 travolge il mondo. Ieri l'annuncio dell'Oms: registrato un nuovo record del numero dei contagi a livello globale: 212.326. Mai così tanti dall'inizio dell'epidemia e molti di più rispetto al precedente primato di 189 mila casi del 28 giugno. In totale sono 11,2 milioni i casi di Covid 19 e il conteggio dei morti sale a quasi 530 mila. Pesano i contagi che dilagano negli Stati Uniti, in India e in Brasile dove per il quinto giorno si sono superate le mille vittime. Ma anche in Sudafrica sono stati registrati oltre 10mila casi. In Europa purtroppo paesi che erano convinti di essere fuori pericolo invece sono stati costretti a far ripartire in alcune aree il lockdown. In Spagna dopo la Catalogna con oltre 200mila abitanti in lockdown ... Leggi su ilgiornale

