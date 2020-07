«Guarda che sono risultato positivo, vai subito a fare un tampone», così il manager Fraron avvertì un collaboratore (Di lunedì 6 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 6 luglio«Mi ha chiamato lui stesso la mattina del 29 giugno: Guarda che sono risultato positivo, vai subito a fare un tampone». Così un collaboratore di Lino Fraron, il manager della Laserjet risultato positivo al Coronavirus a Vicenza e accusato di aver girato per giorni pur sapendo di essere malato, racconta al Corriere della Sera: «Mi ha detto anche che a contagiarlo – prosegue – era stato quel signore che avevamo visto tutti e due in Serbia durante la trasferta. In quel viaggio di lavoro io e lui siamo stati insieme dal 18 al 22 giugno, senza perderci mai di vista se non per dormire. Siamo stati in azienda, abbiamo incontrato persone, visto materiali. Siamo rientrati che stava benissimo. Il 23 doveva ripartire per un altro viaggio, in Bosnia, dove per entrare nel Paese ci vuole il tampone e lui l’ha fatto. ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Guarda che «Guarda che sono risultato positivo, vai subito a fare un tampone», così il manager Fraron avvertì un collaboratore Open Anisimova, la prossima Amanda

“Sono pronta, ogni giorno guardo il calendario e vedo che manca sempre meno tempo alla resa dei conti, ai due Slam in meno di un mese. Mi preoccupa l’assenza del pubblico, perché finora il pubblico è ...

Orlando “Guardate il sondaggio, senza 3 scissioni il PD sarebbe pari alla Lega”

Roma, 05 luglio. “Questo è un sondaggio di oggi. Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega. Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano ...

