Giornalisti aggrediti al Verano: due condanne a 5 anni e 6 mesi (Di lunedì 6 luglio 2020) Due persone sono state condanne per l‘aggressione ad un giornalista e fotografo del settimanale Espresso il 7 gennaio del 2019 al Verano mentre era in corso una commemorazione da parte di militanti di estrema destra per i morti di Acca Larenzia. La sentenza: 5 anni e 6 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, e per Vincenzo Nardulli di Avanguardia Nazionale. Nei confronti dei due il pm Eugenio Albamonte ha contestato i reati di lesioni e rapina aggravata. Lasciando l’aula Castellino ha urlato: “Siete una manica di buffoni”. “Ferma condanna di violenza neofascista”, ha invece commentato la Fnsi. L’avvocato Giulio Vasaturo, difensore della Federazione nazionale della Stampa Italiana, costituitasi parte civile a fianco dei Giornalisti dell’Espresso ha commentato così la sentenza: “È una sentenza che ... Leggi su tpi

