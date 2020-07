“ENNIO Morricone sono morto”: l’auto-necrologio del Maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Maestro Ennio Morricone si è scritto un necrologio che domani comparirà su tutti i quotidiani con l’intestazione “ENNIO Morricone sono morto”. Nell’annuncio il Maestro premio Oscar ricorda con particolare affetto il regista Giuseppe Tornatore e altri amici, abbraccia i figli, i nipoti “spero che comprendano quanto li ho amati”. E spiega perché ha dato disposizione per funerali privati “per una sola ragione: non voglio disturbare”. Questo è il testo, nella parte finale saluta la moglie: “ENNIO Morricone sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino e anche a quelli un po’ lontani che saluto con grande affetto. Impossibile nominarli tutti. Ma un ricordo particolare è per Peppuccio e Roberta , amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della ... Leggi su nextquotidiano

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - rincondeantonio : DEP maestro Ennio Morricone. - linda_villanti : Addio ad un altro pezzo di Storia Italiana,il maestro Ennio?? Morricone,RIP ,May You find peace in Your new journey… -

Ultime Notizie dalla rete : “ENNIO Morricone Decolla la festa di primavera sotto l’albero ispirato a Klimt ciociariaoggi.it