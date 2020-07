Ennio Morricone e il suo necrologio: “Sono morto: lo annuncio a chi mi è stato vicino. A mia moglie il più doloroso addio” (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ morto nella notte il premio Oscar Ennio Morricone, il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. Aveva 91 anni.Morricone è deceduto in una clinica romana per le conseguenze di una caduta: pochi giorni fa aveva subito la rottura del femore. I funerali si terranno in forma privata “nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza,“ha reso noto la famiglia, attraverso l’amico e legale Giorgio Assumma. Il necrologio di Ennio Morricone: “A mia moglie il più doloroso addio” Foto Jason Merritt/TERM/Getty Images Ennio Morricone si è scritto il proprio necrologio: verrà pubblicato domani. “Io Ennio Morricone sono morto. Lo annuncio così a tutti gli amici che mi sono stati sempre vicino ed anche a ... Leggi su meteoweb.eu

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - LostInFilm : Ennio Morricone. - WithLionsMusic : RT @mubi: Ennio Morricone (1928 — 2020) - redellerose : RT @vaticannews_it: #6luglio #Morricone. “Nell'amore come nell'arte la costanza è tutto. Non so se esistano il colpo di fulmine, o l'intuiz… -