Domicella, trasportavano abusivamente rifiuti ferrosi: tre denunce (Di lunedì 6 luglio 2020) Cronaca di Avellino: i Carabinieri hanno denunciato tre persone per trasporto abusivo di rifiuti ferrosi. Il conducente dell’autocarro era privo di patente. Gestione illecita di rifiuti: è questo il reato di cui dovranno rispondere tre persone di origini romene (domiciliate nel Campo Rom di Napoli-Ponticelli), fermate dai Carabinieri della Stazione di Quindici a bordo di un autocarro carico di rifiuti ferrosi, guidato da un ventenne privo di patente di guida. L’attività rientra in una serie di servizi della Compagnia Carabinieri di Baiano, finalizzati all’accertamento di reati connessi alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica e, in particolare, al contrasto dello smaltimento e del trasporto illecito di rifiuti e sostanze inquinanti. Il controllo ha permesso di verificare che il giovane straniero stava effettuando, unitamente agli altri due ... Leggi su 2anews

