Distanziamento al mare: “Siamo troppo vicini”, bagnante aggredita (Di lunedì 6 luglio 2020) Norme di Distanziamento al mare: una bagnante a Ostia è stata aggredita per aver fatto notare il mancato rispetto delle basilari regole anti Covid. La donna è stata portata all’ospedale. Incredibile quanto assurdo quello che è successo nella giornata di ieri sulle spiagge di Ostia. Una ventenne è stata aggredita e picchiata da un coetaneo ed è stata trasportata all’ospedale per i traumi riportati. Il motivo? La ragazza aveva fatto notare il mancato rispetto delle norme per il Distanziamento sociale, avvertimento che ha mandato su tutte le furie il giovane ora indagato. Così, alla richiesta di sistemare l’asciugamano un po’ più distante, la ragazza è stata aggredita. Il fatto è avvenuto allo stabilimento Hakuna Matata, uno dei più frequentati e che ieri ha registrato il tutto esaurito. ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Distanziamento mare Covid-19. Stop al “distanziamento” dei viaggi via mare, possibile l'occupazione del 100% dei posti a bordo Il Dispari Quotidiano Genova muore di traffico, il ponte un miraggio, 8 luglio colpo di grazia dalla Corte Costituzionale?

Genova e la Liguria stanno morendo strangolate di traffico sulle sue autostrade, ma anche nelle altre strade, dove il fiume di automobili trabocca dopo ore e ore di code. Genova muore di traffico. Att ...

Quartu, Maracalagonis e Sinnai: tutti al mare in attesa dei turisti

Tutti al mare anche rispettando il distanziamento sicurezza. Da Mari Pintau a Kal'e Moru, da Geremeas a Baccu Mandara, Torre delle Stelle e Solanas, i bagnanti sono arrivati compreso anche qualche tur ...

Genova e la Liguria stanno morendo strangolate di traffico sulle sue autostrade, ma anche nelle altre strade, dove il fiume di automobili trabocca dopo ore e ore di code. Genova muore di traffico. Att ...Tutti al mare anche rispettando il distanziamento sicurezza. Da Mari Pintau a Kal'e Moru, da Geremeas a Baccu Mandara, Torre delle Stelle e Solanas, i bagnanti sono arrivati compreso anche qualche tur ...