Concorso Straordinario Secondaria per abilitazione, domande entro 15 luglio: bando, chi partecipa, prove e programmi (Di lunedì 6 luglio 2020) In Gazzetta anche il bando del Concorso Straordinario Secondaria per abilitazione, che consentirà l’ottenimento del titolo ai docenti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio in Istituti del sistema nazionale di istruzione e formazione, dei quali almeno uno nella classe di Concorso specifica. Leggi il bando La procedura è indetta a livello nazionale ma i candidati potranno concorrere esclusivamente per una Regione. Alcune classi di Concorso sono escluse dalla procedura: A29 Musica negli istituti di istruzione Secondaria di II grado; A66 trattamento testi, dati ed applicazioni (informatica); B01 Attività pratiche speciali; B29 Gabinetto fisioterapico; B30 Addetto all’ufficio tecnico; B31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B32 Esercitazioni di pratica professionale; B33 Assistente di Laboratorio (ex C999 II grado pers. ITP ... Leggi su leggioggi

Ultime Notizie dalla rete : Concorso Straordinario Concorso straordinario abilitante, proroga domande al 15 luglio La Tecnica della Scuola Sostegno, niente concorso straordinario. E a settembre boom di posti in deroga

E a settembre boom di posti in deroga. Nemmeno con il decreto rilancio si potrà svolgere il concorso straordinario per il sostegno: è stato bocciato infatti in Commissione Bilancio alla Camera l’emend ...

Pa, verso il sorpasso: più pensionati che dipendenti pubblici. "Età media avanza, investimenti in formazione dimezzati in dieci anni"

MILANO - Età media in aumento, uscite spinte da Quota 100 con il 'traguardo' del superamento da parte della popolazione pensionata rispetto a quella attiva ormai a vista. Procedure d'ingresso ancora a ...

