Con vittoria a Tokyo, Koike sogna di essere l’anti-Abe (Di lunedì 6 luglio 2020) Il trionfo elettorale che ha confermato ieri Yuriko Koike governatrice di Tokyo, la capitale giapponese e il principale conglomerato urbano del mondo, consolida le possibilità che l'ambiziosa ex ministra di Shinzo Abe, oggi considerata da molti l'anti-Abe, possa un giorno diventare la prima capo di governo donna dell'Arcipelago nipponico. Koike ci ha già provato la scorsa volta, senza riuscirci. Ma oggi, con un Abe al minimo di consenso anche a causa della sfiducia dei giapponesi nelle sue scelte durante la pandemia COVID-19, la numero uno della città più popolosa del paese coglie un successo superiore a ogni aspettativa, che difficilmente la spingerà a limitarsi nel suo ruolo di politica locale.Ieri i Tokyoiti sono andati a votare al 55 per cento (gli aventi diritto erano più di 11 milioni), una percentuale più bassa delle scorse ... Leggi su ilfogliettone

La Fiorentina torna a vincere, imponendosi di misura al Tardini di Parma per 1-2 al termine di una gara che ha visto decisivi i due rigori siglati da Erick Pulgar nel primo tempo. Per il Premio Top ...

Furto in casa di Ribery: "Scioccato, come posso fidarmi adesso?"

Il calciatore della Fiorentina Franck Ribery è stato vittima nelle scorse ore di un furto nella sua abitazione a Bagno a Ripoli, località alle porte di Firenze. A scoprire la penetrazione dei ladri ne ...

