Capotreno chiede a passeggero di non fumare e mettere mascherina ma lui gli dà testata al volto (Di lunedì 6 luglio 2020) Capotreno chiede a passeggero di non fumare e mettere mascherina ma lui gli dà testata al volto. Ecco che cosa è successo Ha colpito un Capotreno della Circumvesuviana che da Poggiomarino si dirige verso Napoli solo perché gli aveva chiesto di smettere di fumare e indossare la mascherina. È quanto accaduto ieri, domenica 5 luglio … L'articolo Capotreno chiede a passeggero di non fumare e mettere mascherina ma lui gli dà testata al volto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

