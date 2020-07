Brescia, pirata della strada investe ed uccide bambina di 9 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Tragico episodio a Brescia, dove un pirata della strada ha investito una bambina di 9 anni. La bimba stava attraversando sulle strisce con la madre. Una serata di terrore a Bagnolo Mella, provincia di Brescia, dove un pirata della strada ha investito ed ucciso una bimba di solamente 9 anni. Un incidente avvenuto ad alta … L'articolo Brescia, pirata della strada investe ed uccide bambina di 9 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

BRESCIA - Tragedia domenica sera a Bagnolo Mella (Brescia). Una bambina di 9 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto pirata. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto mentre ...BRESCIA. E' caccia a un suv, una Chevrolet Orlando di colore grigio come hanno indicato alcuni dei testimoni che hanno assistito all'incidente, in tutta la Bassa bresciana e non solo. Sarebbe questa i ...