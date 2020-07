Bimbo di 5 anni rischia di annegare in una piscina a Bolzano: è gravissimo (Di lunedì 6 luglio 2020) Pomeriggio concitato e drammatico oggi al Lido di Bolzano dove un bambino di 5 anni ha rischiato di annegare e attualmente si trova ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale ‘San Maurizio’ del capoluogo. Il piccolo è stato estratto dall’acqua e rianimato a bordo piscina. Sul posto sono intervenuti i sanitari e la Polizia di Stato.L'articolo Bimbo di 5 anni rischia di annegare in una piscina a Bolzano: è gravissimo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

